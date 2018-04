Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è tenuta questa mattina a Bari, presso la sede di Confcooperative Puglia, l’assemblea regionale di Federsolidarietà nel corso della quale è stato rinnovato il consiglio direttivo. L’assemblea ha confermato Daniele Ferrocino alla guida di Federsolidarietà: “Un incontro che ha visto una grande partecipazione e questo ci riempie di orgoglio. Sono contento della riconferma che non considero personale ma di tutti coloro che in questi quattro anni hanno portato il proprio contributo. Tante le riconferme in consiglio ma anche le new entry alle quali va il nostro benvenuto”. Il presidente si è poi soffermato sulle sfide del territorio in tema di welfare: “Diverse ormai le cooperative pugliesi che aderiscono alla nostra organizzazione e questo rappresenta una grande responsabilità per tutti noi. Purtroppo lo stato dell’arte del welfare pugliese non è dei migliori. Le esigenze sul territorio sono sempre maggiori: la difficoltà delle persone nell’inserimento nel mondo del lavoro ma anche i problemi su casa e sanità pubblica. Il sistema della cooperazione può essere uno strumento vincente per rispondere a queste esigenze ma ha bisogno di essere sostenuto ed implementato”.