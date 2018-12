Amministrativi, assistenti sociali e geometri: 60 nuove assunzioni in Comune, "a febbraio altre 110"

Prenderanno servizio già da domani 28 dicembre 60 nuovi assunti vincitori degli ultimi concorsi espletati dal Comune di Bari, i cui contratti sono stati firmati nella mattinata di oggi, durante un incontro negli uffici di largo Fraccacreta, alla presenza dell’assessore al Personale Angelo Tomasicchio, 60. Tra i neoassunti vi sono 26 assistenti sociali, 7 geometri, 20 istruttori amministrativi, 4 ufficiali di Polizia locale e 3 esperti in rendicontazione.

"A febbraio - spiega Tomasicchio - come previsto dalla programmazione del fabbisogno del personale approvata in giunta, procederemo con l’assunzione di altre 110 nuove figure professionali. Questi nuovi ingressi saranno fondamentali per dare nuovo slancio all’attività della macchina amministrativa, che in questo modo potrà contare su decine di nuovi giovani collaboratori".