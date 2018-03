Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Mercoledì 14 marzo alle ore 14,30 all’Hotel Parco dei Principi a Bari, nei pressi dell’Aeroporto, sono in programma la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2017/2018 e le celebrazioni per il ventennale di attività della European School of Banking Management. La cerimonia sarà preceduta dalla Tavola Rotonda “Attacchi informatici e Cyber Security: Nuovi scenari per Banche e Società di Giochi e Scommesse”. Moderata da Giorgio Salvo, già Direttore della Banca D’Italia nelle Sedi di Bari e Trento, l’incontro intende analizzare l’attuale scenario in materia di attacchi informatici e cyber security nonché la sua evoluzione, con un focus particolare per alcuni soggetti quali le banche e le società di giochi e scommesse, attraverso gli interventi di Massimiliano Bosco, Channel Account Manager Kaspersky Lab Italy, Filippo Rossi, CEO Joy System, Myriam Amadori, Responsable IT Security Iccrea Banca, e del direttore della European School Banking Management, Sergio Silvestri. Il recente attacco subito dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con la divulgazione in rete delle credenziali di accesso alla casella mail di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ha riportato alla ribalta quanto in Italia sia sottovalutata la pericolosità di attacchi informatici, al terzo posto tra i maggiori rischi globali, dopo disastri naturali ed eventi climatici estremi, secondo l’ultimo rapporto sul rischio del World Economic Forum. A maggio di quest’anno entrerà in vigore il General Data Protection Regulation, emanato dall’Unione Europea per regolare le questioni relative all'utilizzo dei dati personali, eppure Bankitalia ha rilevato che il 45% delle aziende nazionali sono state colpite da qualche attacco nel corso di un anno. Questo significa che, per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento, è necessario che i soggetti destinatari degli obblighi si avvalgano di figure professionali altamente qualificate, in grado di adottare tutte le misure necessarie alla protezione dei dati personali e più in generale delle reti informatiche. Alla tavola rotonda parteciperanno l’ex Direttore delle sedi di Bari e Trento della Banca d’Italia, Giorgio Salvo, Massimiliano Bosco, Channel Account Manager Kaspersky Lab Italy, Filippo Rossi, CEO Joy System, Myriam Amadori, Responsable IT Security Iccrea Banca, e il Direttore della European School of Banking Management, Sergio Silvestri.