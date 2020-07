Trecento euro al mese per un anno ai lavoratori che fanno figli: l'idea di un imprenditore di Monopoli

Trecento euro al mese per un anno che vanno ad aggiungersi a un bonus di 6mila euro una tantum deciso nel giugno 2019: è quanto propone il titolare dell'azienda di Monopoli 'Plastic Puglia', Vitantonio Colucci, per i lavoratori le cui famiglie daranno alla luce un bambino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Colucci, fondatore e dal 1967 a capo del gruppo, con circa 180 lavoratori, specializzato nell'irrigazione di precisione. La decisione dell'ulteriore premio in busta paga è stata presa dopo la nascita nel 2020 di tre bambini, figli di dipendenti della "Plastic Puglia". "Ho deciso di istituire questo nuovo bonus - ha sottolineato Colucci - perché noto con rammarico che lo Stato non dedica particolare attenzione al drammatico calo demografico che continua a investire l'Italia. La somma che metto a disposizione dei miei dipendenti aiuterà ad affrontare le prime più indispensabili spese che comporta l’arrivo di un neonato. Mi auguro possa costituire un incentivo a far nascere altri bambini" conclude l'imprenditore.