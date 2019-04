Tirocini di 6 mesi per giovani disoccupati con 'Ba29': domande presentabili fino al 30 giugno

La ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari rende noto che a partire dal 30 aprile fino al prossimo 30 giugno, è aperta la terza finestra per la presentazione delle candidature al programma di inserimento lavorativo 'Ba29', dedicato a giovani disoccupati o inoccupati, italiani e stranieri

Al bando potranno prendere parte i cittadini dai 16 ai 29 anni residenti da almeno sei mesi nella Città di Bari e provenienti da nuclei familiari con ISEE non superiore a 6mila euro. Il programma prevede un tirocinio formativo presso un’azienda già iscritta al programma attraverso Porta Futuro, della durata di sei mesi con la possibilità di percepire un rimborso pari a 450 euro mensili. Le domande potranno essere presentate, ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso, dal 02.05.2019 al 30.06.2019, presso lo sportello di Porta Futuro, via Crisanzio 183/h, dalle ore 9.00 alle 12.00 o attraverso PEC all’indirizzo politichedellavo ro.comunebari@pec.rupar. puglia.it. La documentazione per partecipare al bando è disponibile sul sito del Comune di Bari.