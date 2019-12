La rabbia degli azionisti della Popolare di Bari: "Noi imbrogliati, rivogliamo i nostri risparmi"

Sono pronti a scendere in piazza mercoledì prossimo, 18 dicembre, per "dar voce" ai propri diritti e cercare di coinvolgere anche gli azionisti che non hanno ancora avviato azioni contro la banca. Questa mattina - come riporta l'Ansa - un gruppo di azionisti della Popolare di Bari iscritti all'Associazione Vittime del Salva-Banche ha allestito un gazebo informativo davanti alla sede centrale dell'istituto in corso Cavour. "Rivogliamo i nostri risparmi perché ci avete imbrogliati", il grido dei risparmiatori della banca.