Banca Popolare di Bari, c'è l'ok per il salvataggio: stanziati 1,17 miliardi. Prevista la trasformazione in spa

Stanziati 1,17 miliardi di euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi-Fitd per il salvataggio e rilancio della Banca Popolare di Bari. Nella cifra sono compresi i 364 già anticipati, mentre il Mediocredito Centrale, che assumerà il controllo dell'istituto barese, parteciperà con 430 milioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ente bancario barese sarà trasformato in spa ed è previsto un aumento di capitale, entrambe azioni da approvare nell'assemblea dei soci in programma il 30 giugno. Il Fitd, che raggruppa 151 banche italiane e che verserà 1,17 miliardi per il salvataggio della Banca Popolare di Bari, metterà a disposizione degli attuali soci dell'istituto in maniera gratuita un numero di azioni per un valore di 30 milioni di euro.