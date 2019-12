Commissariata la Banca Popolare di Bari, l'istituto ai risparmiatori: "Attività prosegue regolarmente"

La Banca Popolare di Bari è stata commissariata: è l'esito della riunione del Cda convocata dalla Banca d'Italia nella quale sono stati nominati Enrico Ajello e Antonio Blandini commissari straordinari. Il Comitato di Sorveglianza, invece, sarà composto da Livia Casale, Francesco Fioretto e Andrea Grosso: "A questi ultimi - si legge in una nota dell'istituto pubblicata sul sito di BpB - è affidato il presidio della situazione aziendale, la predisposizione delle attività necessarie alla ricapitalizzazione della banca nonché la finalizzazione delle negoziazioni con i soggetti che hanno già manifestato interesse all’intervento di rilancio della banca".

"La banca prosegue regolarmente la propria attività - si legge ancora - . La clientela può pertanto continuare ad operare presso gli sportelli con la consueta fiducia". Nessuna novità, invece, sul fronte dell'ipotesi salvataggio a causa del mancato rispetto, allo stato attuale, dei requisiti patrimoniali minimi. Un'operazione probabilmente da 1 miliardo di euro attraverso il Fondo Interbancario e lo Stato attraverso Mediocredito Centrale. Dal Governo, al momento, nessun Consiglio dei Ministri, nonostante un 'giallo' delle ultime ore su una possibile convocazione emersa nel pomeriggio per un possibile decreto di salvataggio, a quanto pare ritirata per i mugugni all'interno della Maggioranza. Il premier Conte, da Bruxelles, in mattinata, aveva escluso l'ipotesi rispondendo alle domande dei giornalisti.