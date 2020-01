Crediti inesigibili considerati come sicuri: nuove indagini della Procura sulla Banca Popolare di Bari

La Banca Popolare di Bari avrebbe concesso crediti a decine di società consapevole della loro inesigibilità, ma certificandoli nei bilanci come sicuri e senza prevedere adeguate coperture: è quanto sospettano i magistrati della Procura di Bari che hanno avviato un nuovo filone d'inchiesta sulla presunta cattiva gestione dell'istituto di credito, commissariato dallo scorso dicembre.

Non è escluso che possa essere aperto un ulteriore fascicolo con l'ipotesi di reato del falso in bilancio. In questi giorni vi sarebbero nuovi accertamenti su concessioni di crediti a società, anche in dissesto, con riferimento ai quali nei bilanci non sarebbe stato previsto un adeguato "patrimonio di garanzia".