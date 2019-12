Inchieste Banca Popolare di Bari, confronto in Procura tra magistrati e nuovi commissari: "Incontro cordiale"

Si è svolto in giornata, nella sede della Procura, un incontro tra i magistrati baresi che indagano sulla Banca Popolare di Bari e i nuovi commissari dell'istituto di credito in carica dallo scorso 13 dicembre. Il confronto, spiega Ansa, si svolto in un clima "consensuale istituzionale molto cordiale" basato su "collaborazione e fiducia".

Alla riunione hanno preso parte i commissari di Bpb Enrico Ajello e Antonio Blandini, il procuratore Giuseppe Volpe, l'aggiunto Roberto Rossi e il sostituto Federico Perrone Capano. E' proprio Rossi a coordinare il pool di magistrati con 6 inchieste aperte sulla Banca Popolare di Bari. Perrone Capano, invece, si sta occupando di alcuni fascicoli riguardanti ex amministratori e dirigenti su una presunta malagestione di BpB.