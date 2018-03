Bando Map per il commercio locale, pubblicata la graduatoria: "Finanziate 24 imprese"

Sessantaquattro proposte presentate con il bando Map, per interventi dedicati ad attività commerciale e piccole imprese dislocate nei quartieri cittadini, sono state approvate ralla ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari e ammissibili a finanziamento. Complessivamente, i fondi stanziati sono di oltre 1,1 milioni di euro. Verranno subito finanziati 22 progetti e sarà effettuato un sorteggio tra le due imprese che seguono in graduatoria fino a 24. In caso di disponibilità di ulteriori risorse, sarà il turno di altri progetti scorrendo la graduatoria (visionabile sul sito del Comune di Bari), che resterà valida per 18 mesi dalla data di approvazione (1 marzo 2018).

"Diamo risorse e prospettive alle imprese che hanno voglia di investire sul nostro territorio - spiega l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone -. Sono tante le belle iniziative economiche che stiamo sostenendo con i fondi del Bando Map, a cui speriamo presto di aggiungere altre risorse per poter scorrere la graduatoria. Le prime attività finanziate sono, per la stragrande maggioranza, tutte localizzate in quartieri periferici quali Libertà, Carbonara, Loseto, San Girolamo, oltre a San Pasquale, Santo Spirito, Japigia e Torre a mare. Questo è un dato che ci rincuora e ci fa ben sperare nel valore della scelta di attribuire maggior punteggio ai progetti localizzati in alcune zone. Siamo ottimisti anche rispetto alla tipologia di progetti presentati, che spaziano tra differenti settori, quindi non solo food, e alla presenza di molte donne tra i responsabili delle proposte avanzate. Questo è un segnale importante per l’amministrazione e per la città, ed è essenziale sottolineare che i contributi concessi non sono piccole somme a corredo dell’investimento privato ma un importante sostegno alla realizzazione dell’investimento, visto che in alcuni casi il contributo copre l’intero investimento."

"Da oggi ci metteremo al lavoro - aggiunge - per individuare tutte le risorse possibili, locali o nazionali, per scorrere la graduatoria e finanziare almeno altri 10 progetti, fermo restando che la graduatoria resterà in piedi per i prossimi 18 mesi. Inoltre, per questa edizione del bando, abbiamo previsto e voluto inserire la possibilità, per le tutte le imprese finanziate, di una fase iniziale di affiancamento e tutoraggio. Questo significa che degli esperti di impresa e start up accompagneranno le realtà nel percorso di realizzazione dell’intervento, dalle procedure burocratiche ai sopralluoghi fisici, dalla gestione delle agevolazioni fino all’apertura dell’attività, i modo che nessuno sia mai lasciato solo o messo nelle condizioni di sbagliare".