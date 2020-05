Già 800 domande in due ore per contributi Open ai negozi, ma c'è chi protesta: "Non rientriamo, siamo amareggiati"

Sono già 821 le domande presentate in solo due ore sul sito Openbari.it per partecipare al bando Open D-Bari, con l'obiettivo di richiedere il contributo a fondo perduto destinato alle attività commerciali colpite dalla crisi economica innescata dall'epidemia Covid-19 dopo mesi di chiusure, dal 12 marzo al 18 maggio.

Numerosi gli accessi riscontrati fin dall'apertura, non senza problemi segnalati da commercianti sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro. I dati inseriti vengono controllati e verificati attraverso un sistema di matching con la banca dati della Camera di Commercio. Si tratta di una procedura "fondamentale - spiegano da Palazzo di Città - per il corretto esito della domanda e l’accoglimento dell’istanza. L’inserimento di dati non corretti, ad esempio codici Ateco, numero Partita Iva non corretto, mq del locale errati, il sistema rallenta e non chiude la procedura" ribadisce il Comune".

Alcuni commercianti hanno però riscontrato, non senza sorpresa, che i loro codici Ateco non rientravano nelle categorie del bando: "Abbiamo inviato mail - spiega il titolare di uno studio fotografico nel centro cittadino su Facebook - e ci è stato detto che avrebbero segnalato la cosa, abbiamo anche pensato di fare comunque richiesta e aspettare l'esito, ma il sistema non consente di inserire un codice diverso da quelli autorizzati. Abbiamo chiamato l'Assessorato e ci è stato freddamente risposto che 'qualcuno ne doveva rimanere fuori, è una scelta politica, sicuramente avete ricevuto altri tipi di aiuti'. Da cittadino - rimarca con amarezza il negoziante - non credo che esista una volontà politica di escludere qualcuno, e non mi sento ingenuo nel credere che si tratti solo di un crudele, gigantesco equivoco burocratico. Ma questo equivoco va risolto, per la nostra dignità e per quella di tantissimi altri commercianti nella nostra situazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

C'è anche un'altra questione, legata agli artigiani, segnalata da un orefice-gioielliere tramite una mail all'assistenza di Open D-Bari: dallo staff hanno ribadito che la misura è destinata ai commercianti in quanto gli artigiani "hanno già ricevuto fondi - rispondono dal Comune - da altre istituzioni". Il titolare ha poi affermato che impugnerà l'atto non escludendo l'ipotesi di una class action.