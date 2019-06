Accordo per i lavoratori Pulisan nello stabilimento Birra Peroni: "Premi di risultato nel periodo estivo"

E' stato sottoscritto per il terzo anno consecutivo un accordo sperimentale per i lavoratori della società barese Pulisan Srl impiegati in attività di logistica nello stabilimento Birra Peroni di Bari. L'intesa, siglata in collaborazione con i sindacati e in particolare la Filcams Cgil, consentirà di consolidare un "sistema di relazioni sindacali decentrato con il coinvolgimento dei rappresentanti sindacali aziendali dell’appalto che potranno attraverso confronti aziendali anche formalizzare accordi in materia di distribuzione orario di lavoro e carichi di lavoro".

Considerato l’incremento produttivo nel periodo estivo dello stabilimento di Bari a partire dal mese di marzo e fino al 30 settembre "si conferma - spiega FIlcams Cgil- il ciclo continuo già applicato dalla Peroni anche ai lavoratori Pulisan per l’attività logistiche, ciò ci ha consentito di creare un sistema variabile che determina un premio di risultato che può raggiungere la somma di circa 1050 euro relativo al periodo intensivo. Questo accordo consolida un sistema avviato già da da tempo dalla Filcams Cgil, Il nostro primo accordo integrativo risale al 2017 - aggiunge Michele Jacono - e ci ha visti assoluti protagonisti in materia contrattazione di secondo livello nell’appalto dello stabilimento Peroni". "Spero che questo accordo sia da stimolo nel territorio per avviare un confronto con le imprese per definire accordi di secondo livello nel settore degli appalti" conclude Barbara Neglia, segretaria Generale Filcams Bari