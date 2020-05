Un braccialetto 'anti-Covid' segnala mancato rispetto delle distanze: l'idea di una start-up barese pronta a sbarcare nei lidi

Led e vibrazione avvisano se la distanza di sicurezza non viene rispettata, mentre in caso di contagio, attraverso un codice Id che rispetta la privacy dell'utente, sarà possibile ricostruirne i contatti: funziona così 'Labby Light', il braccialetto 'anti Covid' messo a punto da MetAWellness, giovane start-up di Bari specializzata in tecnologie innovative per lo sport ed il fitness.



Il prodotto, disponibile anche in versione «stick» da tenere in borsa, in tasca o sulla cintura, non richiede l’utilizzo di App e si presta ad essere utilizzato - spiegano gli ideatori - "sia all’interno di aziende private, in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e bloccare sul nascere la diffusione dei contagi, sia presso strutture aperte al pubblico: il braccialetto (nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie) può essere infatti fornito ai visitatori al momento dell’ingresso in stabilimenti balneari, strutture ricettive (come alberghi, residence, villaggi vacanza), ristoranti, musei, mostre, ecc., per poi essere restituito al momento di abbandonare la struttura".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

'Labby Light' - fanno sapere dall'azienda - potrebbe sbarcare sulle spiagge pugliesi già dalle prossime settimane, considerato l’interesse mostrato da diversi gestori di stabilimenti balneari della regione in contatto con l’azienda, con l’obiettivo comune di riaprire le strutture in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni di legge.