Buono a Sapersi arriva in Puglia: si parlerà di bietola

ORAZIO CASALINO, agronomo, illustrerà le principali varietà della bietola, dando preziose indicazioni su come scegliere quella migliore. MARIA CRISTINA VAROTTO, dietista, ne descriverà le proprietà benefiche, consigliando le cotture e gli abbinamenti più salutari. ll Professor GIANCARLO CALETTI, Ordinario di Gastroenterologia all’Università di Bologna, chiarirà il legame tra bietola e fegato ingrossato. Sarà poi la volta di GINEVRA ANTONINI, maestra di cucina, che mostrerà come preparare tre involtini originali a base di bietola. Le farà eco la collega RITA MONASTERO, che, invece, proporrà uno “sformatino di bietola, prosciutto e parmigiano”. Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato IVAN BACCHI, ospite di un’azienda che coltiva e lavora la bietola a Loconia (BAT). Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dai banchi del mercato coperto di Novara.