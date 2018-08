Una casa vacanza su due è irregolare: Puglia tra le regioni maglia nera

Insieme a Toscana e Lazio, la Puglia è la regione in cui si registra il maggior numero di case vacanza affittate in maniera irregolare. I dati emergono dai controlli effettuati per l'estate dalla Guardia di Finanza sui proprietari di seconde e terze case nelle località balneari, di montagna e nelle città d'arte nell'ambito degli interventi predisposti in occasione dell'estate.

Su 895 controlli messi in campo, 539 strutture sono risultate irregolari: 450 i casi di affitti in nero.

Da metà giugno ad oggi a Gdf ha individuato 2.187 venditori abusivi: soggetti che non hanno mai richiesto la licenza, che non hanno mai comunicato al fisco l'inizio dell'attività o che non hanno mai installato i registratori di cassa. Dai dati relativi ai controlli per il periodo estivo, emerge inoltre che sono stati sequestrati 9 milioni e mezzo di prodotti contraffatti, con una media di 210mila al giorno. Complessivamente sono state denunciate 761 persone e scoperte 15 tra fabbriche e depositi clandestini.