In pochi optano per la chiusura: centri commerciali aperti il 25 aprile

Centri commerciali aperti a Bari e dintorni il 25 aprile. Nonostante le polemiche che ormai da tempo accompagnano le aperture festive nel commercio, e lo sciopero annunciato dai sindacati, la maggioranza degli ipermercati ha scelto l'apertura straordinaria per la festa della Liberazione (e in molti anche per il 1° maggio).

Unica eccezione saranno i centri commerciali ipercoop/Mongolfiera di Bari, che hanno optato per la chiusura nei giorni del 25 aprile e 1° Maggio.

Aperti invece gli altri centri commerciali: BariMax, il Parco Commerciale Casamassima, il centro commerciale Auchan di Modugno, BariBlu a Triggiano, il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta e il Puglia Outlet Village sempre a Molfetta.

Apertura straordinaria anche per il mercato di merci varie in via Salvemini/piazzale Lorusso.