Il centro commerciale Mongolfiera Japigia con la sua piazza della Pace protagonista a Milano con l’awards nella categoria Grand opening e customer services

Il centro commerciale Mongolfiera Japigia Bari, proprietà di SERENISSIMA S.G.R. S.p.A società di gestione del fondo “Urania e BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy S.G.R. S.p.A. in qualità di società di gestione del fondo Retail Partnership, chiude in bellezza il 2019 portando a casa il prestigioso Best Of Category, nella categoria Customer Services, ricevuto nei giorni scorsi durante il consueto appuntamento dei CNCC Marketing Awards, negli East End Studio di Milano. Il massimo riconoscimento è stato assegnato dal CNCC (Consiglio nazionale dei centri commerciali) per lo straordinario progetto di ridefinizione dello spazio urbano della Piazza della Pace. Una moltitudine di nuove installazioni a libero accesso, arricchite con servizi ed iniziative permanenti gestiti da oltre 50 fra associazioni ed enti locali, che hanno trasformato e dato un impatto significativo al tessuto sociale della città di Bari. L’area pet friendly MiFido, l’orto urbano dei Cura Cari, la pista pumptruck, i campetti da calcio, l’area playground di 900 mq e i tre percorsi sportivi multidisciplinari (per 3.500 mq) attivi tutto l’anno con corsi di fitness, yoga e crossfit, sono solo alcuni esempi del complesso e variegato tessuto di servizi ed iniziative permanenti che rendono unica la Piazza della Pace del centro commerciale Mongolfiera Japigia. “E’ doveroso – spiega Maria Teresa Masciopinto direttore del centro commerciale –ringraziare la proprietà del centro commerciale SERENISSIMA S.G.R. S.p.A società di gestione del fondo Urania, per aver creduto in questa riqualificazione e investito in aree a libero servizio. Ma un ringraziamento speciale lo rivolgo agli operatori per il supporto e la collaborazione alle attività e agli eventi, e ai clienti che partecipano con grande entusiasmo a tutte le attività, rendendo la Piazza della Pace, per i cittadini baresi un luogo da vivere nel quotidiano, ricco di stimoli ed esperienze di valore.”

Un impegno che ha coinvolto tantissime associazioni ed enti del territorio, che contribuiscono ogni giorno ad animare le aree con servizi, eventi e attività periodiche o eventi unici tra le più importanti ringraziamo. E’ giusto ricordare il Comune di Bari, La Via dei Colori, Codice Rosso (sportello di ascolto per le donne che subiscono violenza) i ragazzi di Impact Bari, l’Olimpic Center, Osteofit, Angiulli gym, Ortocircuito, i teatri di Bari, Idee e felicità contagiosa, Croce Rossa italiana, Pattinatori di Bari , Time 4 dog , L’albero dei sogni, Quidditch Bari, The wizard cosplayer, Coldiretti, Archimede…e tante altre. Tutte le attività, le iniziative e gli eventi dell’anno hanno avuto come comune denominatore la volontà di consolidare il legame del centro commerciale con la città e rendere lo spazio per la città vivo e, un luogo sicuro per tutta la famiglia! Il premio conferma che la strada intrapresa dalla SVICOM, società di gestione del centro commerciale è quella giusta e vincente