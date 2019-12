Giù le saracinesche, a Bari vecchia addio a Monachino: chiude lo storico negozio di musica

Bari perde un altro storico negozio. A fine anno, nella città vecchia, spegnerà le insegne Monachino, il noto negozio di strumenti musicali.

La bottega di via Boemondo aveva aperto i battenti nel 1948, per iniziativa del padre del maestro Giuseppe Monachino. Per decenni è stata punto di riferimento per i musicisti baresi, tanto che nel 2013, un gruppo di amici musicisti si è fatto promotore della consegna di una targa al merito a Giuseppe Monachino. Il maestro, docente di solfeggio del Conservatorio 'Piccinni' di Bari, nel corso della sua attività ha anche composto tredici libri per la didattica.