Città più 'smart' ed innovative d'Italia, nella classifica di Forum Pa Bari è al 67° posto

Sessantasettesimo posto in graduatoria, seconda in Puglia soprassata da Lecce: Bari non brilla nel Rapporto ICity Rate 2018, la classifica delle città intelligenti italiane realizzata da Fpa e giunta alla settima edizione. Il dossier consente di tracciare un quadro dell'Italia dell'innovazione attraverso strumenti dell'intelligenza urbana promuovendo uno sviluppo sostenibile. Il capoluogo pugliese guadagna una posizione rispetto allo scorso anno, attestandosi a 391,6 punti di valore, ben lontano da Milano, Firenze e Bologna che occupano il podio.

La ricerca ha visto 15 diversi ambiti della vita urbana sotto la lente d'ingrandimento dei ricercatori con 107 indicatori complessivi tra aggiornamenti e nuovi ingressi: analizzati aspoetto come ambiente, servizi funzionali, economia, società e governance.