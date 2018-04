Agenti di Polizia locale, assistenti all'infanzia e insegnanti: al Comune 28 nuovi assunti

Sono in tutto 28 i nuovi dipendenti assunti dal Comune di Bari chiamati oggi a stipulare il proprio contratto di lavoro con l'amministrazione. Si tratta di 22 agenti di Polizia locale, 4 assistenti all’infanzia e 2 insegnanti di scuola materna, assunti grazie allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi svolti.

Le assistenti per l'asilo 'Paola Labriola'

In particolare, le assistenti all’infanzia saranno impiegate presso l’asilo nido attivato negli spazi dell’Università “Aldo Moro”, in via Celso Ulpiani, e intitolato a Paola Labriola: in questo modo potrà entrare in funzione il decimo asilo nido pubblico della città di Bari, in grado di ospitare 36 bambini dai 3 ai 36 mesi.

Gli auguri del vicensindaco Introna

“Ai nuovi assunti ho voluto rivolgere gli auguri di buon lavoro da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale - ha dichiarato Pierluigi Introna -. Presto saranno chiamati a svolgere il ruolo per cui hanno speso tanta energia nel loro percorso formativo, e di questo non possiamo che essere felici, perché l’amministrazione comunale ha bisogno di risorse fresche, nuove competenze e grande spirito di adattamento alle situazioni che si dovranno affrontare. Per reperire nuovo personale abbiamo dovuto indire concorsi puntuali, proprio al fine di selezionare le migliori professionalità sul territorio, utili a lavorare per una grande città come Bari. Il risultato odierno è anche il frutto della battaglia condotta dal sindaco Decaro nelle sue vesti di presidente di Anci, affinché il turn over del personale potesse salire da una quota del 25% ad una del 100%. Sono certo che i nuovi assunti sapranno fornire il loro prezioso contributo e trarre giovamento, in termini professionali e umani, dal loro nuovo impiego”.