Confcommercio Bari Bat è presente alla 82^ Fiera del Levante nel pad.150 con incontri ed eventi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Confcommercio Bari-BAT torna quest’anno, con un proprio padiglione alla Fiera del Levante di Bari per promuovere il brand Confcommercio e tutte le attività e i servizi erogati a favore delle imprese, per valorizzare e dare risalto alle attività delle categorie rappresentate. La Campionaria, che si svolgerà dall’8 al 16 settembre, coinvolge non solo il mondo politico a tutti i livelli ma anche quello delle imprese, ponendo la Fiera tra gli appuntamenti più attesi a livello nazionale ed internazionale. Quest’anno l’Associazione è presente in un padiglione completamente rinnovato, il 150, all’interno del quale sono numerose le iniziative in programma, che comprendono anche momenti di spettacolo e gastronomia, con laboratori dedicati. Tra gli eventi segnaliamo: Mercoledì 12 settembre - Ore 15 I CENTRI AGROALIMENTARI: RUOLO E PROSPETTIVE. Saluti del Presidente della Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi, Saluti del Sindaco di Bari, Antonio Decaro. Interventi: Presidente della Fedagro Mercati, Valentino Di Pisa; Presidente dell’Andmi, Pietro Cernigliaro, Presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini. Seguirà un dibattito e le conclusioni Giovedì 13 settembre 2018, dalle ore 9.30 alle 13.00 LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL LAVORO I trend che stanno cambiando il mercato” Quali macro tendenze stanno influenzando il mercato del lavoro? Che tipo di impatto avranno sulla forza lavoro? Come le Aziende si stanno preparando alla trasformazione? Il Sistema paese e le Istituzioni che tipo di ruolo avranno? Stiamo iniziando a vivere la quarta rivoluzione industriale. La produzione industriale sarà totalmente automatizzata e interconnessa e si baserà su nuove direttrici di sviluppo come software di intelligenza artificiale e ampia diffusione della robotica nei processi produttivi. L’incontro muoverà dai cambiamenti che la digital transformation sta portando con se sulle aziende sia nei modelli di business sia nei nuovi modelli digitali d’impresa con la testimonianza di Exprivia. L’osservatorio privilegiato di Randstad Technologies andrà a leggere le innovazioni che stanno investendo il mercato del lavoro per meglio comprendere le competenze e le professioni nel prossimo futuro. Quattro sono le macro tendenze che stanno influenzando il mercato del lavoro ovvero la trasformazione delle professioni, il “re-skilling”, il fattore umano ed il “mismatch” tra domanda e offerta. Giovedì 13 settembre ore 14.00 STATI GENERALI DELLA MOBILITÀ - Edizione Bari. Dopo il grande successo dell'evento nazionale "Stati generali della mobilità", tenutosi a Milano il 23 febbraio scorso, continua il tour di incontri sotto il nome di #MobilitàTour organizzato da Federmotorizzazione. La tappa in programma a settembre sarà speciale. #MobilitàTour, organizzato da Federmotorizzazione e Confcommercio Bari, con la collaborazione di Confcommercio Matera, torna infatti a Bari dopo l'evento del 2017, ma questa volta presentando una visione strategica della mobilità in una fase caratterizzata da importanti cambiamenti. I Relatori dell'evento saranno i principali leader di settore nel mondo dell'Automotive, delle Infrastrutture e della Stampa di settore. In apertura i saluti istituzionali del Presidente Provinciale di Confcommercio Bari, Alessandro Ambrosi, e del Consigliere Nazionale di Federmotorizzazione, Francesco Maldarizzi. Modera il dibattito il giornalista Pierluigi Bonora Sabato 15 settembre ore 9.00 FNAARC “L'agente di commercio oggi “ - ore 11.00 CONFGUIDE - Turismo, arte e legalità. Per l’intera settimana dalle ore 18 alle ore 20 laboratori “Mangia la Cultura”, spettacoli e animazione.