Si riparte e la Confcommercio di Acquaviva con l’amministrazione comunale lancia l’iniziativa “fai shopping nella tua città”

Si intravede la luce in fondo al tunnel in cui, da ormai più di due mesi, è precipitato il commercio. Si riparte e la Confcommercio di Acquaviva delle Fonti è soddisfatta della condivisione da parte dell’amministrazione locale sulle proposte avanzate qualche giorno fa che riguardano tra i vari punti: - la sospensione degli accertamenti del saldo della TARI relativo al 2019, l’abbattimento della TOSAP e della TARI per tutto l’anno 2020. - concessione per i Dehors di maggiori superficie per consentire una migliore e funzionale sicurezza di distanziamento sociale; - pianificazione di un incontro con gli istituti bancari locali al fine di velocizzare le istruttorie e le procedure per sostenere le imprese con le diverse linee di finanziamenti previsti; - sensibilizzazione dei proprietari dei locali commerciali a rimodulare i canoni contrattualizzati e concordare rateizzazioni delle eventuali mensilità sospese nell’attesa dell’entrata in vigore delle agevolazioni previste dal decreto governativo (Credito d’Imposta); - risorse per l’acquisto di dispostivi di protezione e per gli adeguamenti strutturali per gli esercizi commerciali e materiale di sicurezza da distribuire ai dipendenti e clienti; - utilizzo delle risorse dei DUC a sostegno delle attività commerciali come previsto dall’assessore Borraccino, oltre ad un primo anticipo dell’amministrazione comunale di € 30.000,00. La nuova iniziativa che ben coniuga sicurezza e ripresa della Confcommercio di Acquaviva in collaborazione con il sindaco Davide Carlucci si chiama “Fai shopping nella tua città”. Si riparte dunque e molte attività riapriranno, saranno molti di più i cittadini in giro, sempre di più vivibilità e sicurezza dipenderanno dal senso di responsabilità di ognuno, è per questo che abbiamo pensato di acquistare 6mila mascherine da distribuire ai commercianti, in modo che possano darle in omaggio ai clienti che consumano in bar ristoranti e/o pizzerie del posto, o fanno acquisti. “La nostra volontà- spiega Vito Abrusci delegato Confcommercio Acquaviva delle Fonti - è quella di risollevare l’economia fidelizzare i clienti, con la collaborazione di tutti coloro che nel periodo di paralisi che ha colpito l’Italia, si è rivolta ai piccoli esercizi commerciali locali che hanno continuato ad offrire servizi efficienti, rifornimenti alimentari e cure. È un esercito che pur operando in condizioni di disagio ed a contatto con un rischio nuovo e sconosciuto, ha continuato a lavorare per garantire uno scampolo di normalità in un tempo che normale non era e non lo è ancora. Sono gli uomini e le donne del nostro territorio, delle strutture commerciali dei generi alimentari, delle farmacie e parafarmacie, delle pulizie e della sanificazione che hanno supportano le nostre famiglie in questo momento di difficoltà. Il loro lavoro è importante per la vita di ciascuno di noi, ed ora tocca a rutti noi sostenerli, nella ripartenza.”