Confcooperative, Vincenzo Patruno confermato presidente del settore agroalimentare e pesca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Bari, 12 maggio 2018 - Si è tenuta ieri l’assemblea di Confcooperative Puglia del settore Agroalimentare e Pesca, alla presenza tra gli altri anche del Presidente nazionale Giorgio Mercuri, che ha eletto Vincenzo Patruno alla guida del progetto unitario regionale per il prossimo quadriennio. Il neo presidente, a margine della sua elezione, ha spiegato: “Rieletto ma in una federazione più grande. La mia nomina si inserisce in un momento molto importante per il settore, con l’avvio di un progetto che coinvolge direttamente le Federazioni dedicate all’Agricoltura e alla Pesca. Nel mandato appena terminato abbiamo lavorato tanto e sempre nell’interesse delle consociate. In difesa e tutela delle cooperative che in Puglia vantano numeri importanti. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che in Puglia il mondo cooperativo conta oltre 300 cooperative che raggruppano 165.000 soci e raggiungono un fatturato aggregato di circa 500 milioni di euro”. “Abbiamo ancora tanto da fare – ha concluso Patruno – continuando a lavorare per migliorare ulteriormente e continuare a tutelare tutta la filiera produttiva del sistema cooperativo. La squadra che comporrà il consiglio direttivo è pronta e affiatata anche perché la collegialità ed il coinvolgimento di tutti saranno elementi distintivi della nostra azione”.