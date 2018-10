La Consob multa la Banca popolare di Bari: sanzioni per 1,95 milioni

Stangata Consob per la Banca Popolare di Bari. La Commissione nazionale per le società e la Borsa ha comminato sanzioni ai vertici della banca e all'istituto stesso per 1,95 milioni.

Una prima tranche di 495mila euro riguarda le multe inflitte a singoli dirigenti, nell'ambito degli aumenti di capitale effettuati tra il 2014 e il 2015. Secondo l'autorità, nei prospetti per gli aumenti di capitale del 2014 e 2015 ci sarebbero state informazioni incomplete sulla determinazione del prezzo delle azioni. Per Marco Jacobini, presidente del Cda, la sanzione è stata da 60mila euro (la più pesante), da 40mila quella per l'ex dg Vincenzo De Bustis. Multa di 30mila euro per gli altri componenti del cda e del collegio sindacale.

I restanti 1,5 milioni di sanzioni riguardano la contestazione di "carenze procedurali" e "irregolarità comportamentali" nelle fasi di valutazione dell'adeguatezza di alcuni investimenti rispetto al profilo dei clienti.