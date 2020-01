Un contributo e buoni per le associazioni che aiutano gli animali abbandonati: la spesa si fa solidale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Raccolti in Puglia 6.500 euro destinati a cinque associazioni che contrastano il randagismo: il risultato pugliese della campagna di sensibilizzazione promossa da Coop Alleanza 3.0 in tutta Italia, laddove presente coi suoi punti vendita, contro l’abbandono di cani e gatti.

A ciascuna realtà locale sono destinati un bonifico pari a 800 euro e una card dal valore di 500 euro utilizzabile nei negozi a marchio Coop.

I soci del Consiglio di Zona hanno già consegnato il raccolto solidale a Foggia (Ass. “A largo raggio”) l’8 gennaio, a Bari (Ass. “Nati per amarti”) il 9 gennaio e nella Bat (Ass. “Save a dog life”) il 10 gennaio scorsi. Seguiranno altre due consegne rispettivamente alla Le.P.A. di Brindisi il prossimo 18 gennaio e all’associazione “Gli amici di Spino” a Taranto.

Il progetto “Una cuccia per tutti”, finanziato dall’iniziativa “1 per tutti 4 per te” di Coop Alleanza 3.0, mira a supportare strutture e associazioni che si occupano di animali abbandonati, offrendo un sostegno economico all’attività quotidiana dei principali canili e gattili pubblici presenti in ciascuna provincia in cui la cooperativa è presente e promuovendo il rispetto e la conoscenza dei migliori amici dell’uomo.

Cosa è “1 per tutti 4 per te”

Con l’iniziativa “1 per tutti 4 per te” l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, confezionati alimentari e non, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali. Ad ogni linea del prodotto Coop, è stato associato un ambito di intervento: si va dal sostegno all’ambiente a quello per la cultura e lo sviluppo del territorio, dall’educazione al consumo consapevole alla cura degli animali, dall’attenzione alle nuove generazioni alla solidarietà locale e internazionale. All’azione collettiva partecipano tutti coloro che fanno la spesa alla Coop. Una corrispondenza valoriale tra l’impegno sociale di Coop Alleanza 3.0 e i prodotti a marchio Coop pensata per trasmettere più consapevolezza al socio nelle sue scelte d’acquisto. La Cooperativa aggiorna costantemente i soci e i consumatori sull’andamento dell’iniziativa sul sito in cui è possibile conoscere i progetti sociali dalla Cooperativa e la loro evoluzione oltre all’ammontare dei contributi devoluti.