L'impatto devastante della crisi coronavirus sull'economia pugliese: 69mila posti di lavoro e ventimila aziende in meno

Ventimila imprese in meno con una perdita di 69mila posti di lavoro: è l'impatto devastante, previsto dal 'Sismografo' di Unioncamere Puglia, che si potrebbe verificare nella regione a causa dell'emergenza coronavirus

Secondo i modelli previsionali di Unioncamere il totale delle imprese, nel 2021, potrebbe scendere a 359mila. Aumenteranno anche per procedure procedure concorsuali (31mila) e le liquidazioni (71mila) per un dato che andrà poi a rimpolpare l’andamento delle cancellazioni negli anni successivi al 2021. Quest'andamento sarà spalmato negli anni a venire: un terzo nel 2020, 2 terzi nel 2021 e andamento negativo con picco tra 2022 e prima metà 2023. Per tornare ai numeri attuali bisognerà aspettari il 2025.

I settori più in difficoltà saranno attività edili, minerarie, commercio all’ingrosso e al dettaglio, turismo (servizi di alloggio e ristorazione, agenzie viaggi). All’interno del comparto manifatturiero, notevole l’influsso negativo su meccanica, mobili e moda. Le attività che registreranno un minor impatto saranno probabilmente chimica, elettronica, farmaceutica e –con qualche problema in più- agricoltura, pesca e servizi di informazione e comunicazione.