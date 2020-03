Niente spesa la domenica, Coop decide per la chiusura dei punti vendita: saracinesche abbassate il 22 e 29 marzo

Coop chiude i punti vendita di domenica per le prossime due settimane. Niente spesa, dunque, nei negozi Coop su tutto il territorio nazionale domenica 22 e 29 marzo, mentre in settimana, nei territori in cui opera Coop Alleanza 3.0, i punti vendita (dal 19 al 29 marzo) chiuderanno anticipatamente alle 19.30.

“La riteniamo una misura doverosa per contribuire a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica e, contemporaneamente per venire incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che potranno così ottenere una pausa in grado anche di attenuare la tensione delle scorse settimane. La misura è ovviamente eccezionale e limitata”, è spiegato in una nota.