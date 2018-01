Comunicare in digitale / Adelfia / 20.01.2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sabato 20 gennaio dalle ore 10.00 alle 12.00 presso Villa Monteleone in Adelfia (Ba), MAG Studio presenta il corso "Comunicare in Digitale", organizzato in collaborazione con il Centro U.P.S.A. Confartigianato Adelfia. L’evento è dedicato a chiunque voglia approfondire obiettivi e programma di una proposta formativa incentrata sullo sviluppo di competenze digitali di base per l’azienda e il professionista. L’incontro con i docenti sarà occasione di confronto su come il web può determinare la crescita e la visibilità di un brand, un’attività o professione. La partecipazione all'evento è gratuita ed è richiesta la registrazione al seguente link. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-comunicare-in-digitale-41112144531?aff=efbeventtix Obiettivo primario del corso è trasferire competenze di base finalizzate all'uso corretto degli strumenti digitali: mediante un approccio teorico e pratico si vuole dare forma e contenuto a nuove modalità di lavoro. Partendo da concetti base, il corso sviluppa aspetti operativi del web marketing, passando dalla gestione dei contenuti del proprio sito web alle interazioni possibili mediante l'utilizzo efficace dei social network, fino alle potenzialità di indicizzazione all’interno dei motori di ricerca. L’iniziativa, oltre a rendere le imprese e i professionisti attori di un piano di comunicazione digitale, è un’esperienza che aiuta a comprendere quali sono le giuste professionalità, interne ed esterne, da individuare a supporto dello sviluppo di nuove strategie. Il corso si rivolge esclusivamente a titolari e/o dipendenti d’azienda, artigiani, commercianti, liberi professionisti. Il processo formativo conta dell’intervento di professionisti del settore che, attraverso un metodo didattico interattivo, rispondono alle diverse esigenze conoscitive dei partecipanti e alle peculiarità dei settori lavorativi di appartenenza. Per informazioni: Segreteria amministrativa U.P.S.A. Confartigianato Adelfia Tel. 329.0304608 / Fax 080.4593526 confartigianatoadelfia@gmail.com Segreteria didattica formazione@magstudio.it