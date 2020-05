Informati per prevenire: aperte le iscrizioni al corso formativo online per operatori del volontariato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO FORMATIVO ONLINE E INTERATTIVO IN MODALITÀ WEBINAR PER OPERATORI DEL VOLONTARIATO Partirà il 21 Maggio 2020 il corso formativo online e interattivo in modalità webinar, per operatori del volontariato, organizzato dal C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids), e rientrante nelle attività previste dalla nostra Associazione all’interno della RETE CIVICA URBANA Carrassi, San Pasquale, Mungivacca, dal titolo "INFORMATI PER PREVENIRE”. Il percorso formativo, si propone di affrontare le numerose problematiche che possono emergere in un percorso assistenziale. Verranno trattate le tematiche relative al problema Hiv/Aids e Covid-19, illustrati i campi di intervento nei quali l’associazione concretizza le sue attività e la sua filosofia suddivise per tecniche, finalità e metodologie secondo il seguente schema: l’esperienza del CAMA LILA; l’assistenza alle persone sieropositive o in AIDS conclamato; la relazione d’aiuto ed il Counseling psicologico; il segretariato Sociale; l’esperienza Infermieristica dall’HIV al Covid-19; l’Epidemiologia, il test hiv e differenze tra Tampone e Test sierologico nel covid-19 e Vaccini HIV e Covid-19: a che punto siamo; le nuove strategie cliniche nella cura dell’HIV e nella cura del Covid-19; Hiv/Covid-19 e Immigrazione. Si farà riferimento ai seguenti Obiettivi: - Dare corrette informazioni medico sanitarie sul virus Hiv, sulle IST, sul Covid-19 e sui comportamenti a rischio e preventivi; - Offrire una panoramica sui temi etici e sociali; - Presentare la filosofia del CAMA LILA, le sue metodologie ed i settori operativi dell’associazione; - Approfondire le conoscenze relative alle nuove strategie terapeutiche ed a quelle che favoriscano la compliance; - Rafforzare le conoscenze riguardo la metodologia di interventi e progetti in rete; - Facilitare l’elaborazione e la pratica di logiche e metodologie d’intervento multidisciplinari; - Favorire nel gruppo dei destinatari, attraverso la formazione, conoscenze approfondite sulla realtà che circonda il mondo dell’AIDS e delle MTS ed ora con la presenza di un nuovo virus, tali da far affrontare il rapporto con esse, senza pregiudizio alcuno. Gli incontri avverranno online e saranno interattivi in modalità webinar e bisognerà avere un profilo facebook. Chi intende partecipare, potrà iscriversi fino a Sabato 16 Maggio p.v., o inviando E-mail a camalila@libero.it; o con messaggio WathsApp al 3489024679; o con messaggio dalla nostra pagina https://www.facebook.com/camalila/ , indicando Nome, Cognome e numero telefonico.