'Diventare sentinella dell'ambiente': Rangers d'Italia sezione Puglia organizza un corso di formazione

L'Associazione Rangers d'Italia Sezione Puglia, come consuetudine, promuove un corso formativo per aspiranti Guardie Volontarie e Operatori Volontari nel campo ambientale.



Il corso sarà svolto a partire dal mese di ottobre 2018, presso l’I.T.E. V.V. Lenoci – Bari, col quale l’Associazione ha sottoscritto un protocollo d’intesa, e avrà durata di h 40 in lezioni teoriche / pratiche. Il corso sarà tenuto da docenti qualificati e relatori/volontari dell’Associazione che, nel corso degli anni, hanno maturato una esperienza nel settore protezionistico. La formazione è rivolta a tutti i cittadini che hanno voglia di avvicinarsi al mondo del volontariato ambientale e che vogliano contribuire a tutelare il territorio, a tal proposito la denominazione “Sentinella dell’ambiente”.



A fine corso sarà rilasciato, previo superamento dell'esame finale e monte ore previsto, un attestato di "idoneità" utile allo svolgimento dell’attività di guardia zoofila (L. 189/2004) e micologica (L.R. 12/2003), mentre per coloro che parteciperanno senza sostenere l'esame sarà rilasciato un attestato di "partecipazione". Per il rilascio dell’attestato bisognerà aver svolto almeno i 4/5 delle ore previste. Il superamento del corso non dà luogo e non obbliga l'associazione Rangers d'Italia a chiedere il rilascio del decreto di G.G.V. al discente formato.



Le iscrizioni al corso sono aperte dal 20/09/2018 fino al raggiungimento di max 30 partecipanti; avranno priorità i soci già iscritti all'organizzazione. L'associazione si riserva la facoltà di accettare o meno l'iscrizione al corso a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.



Info e iscrizioni: puglia@rangersitalia.it 320/2325594.