Corso Developer 4.0: come iscriversi a Molfetta

Degli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori che propongono percorsi di alta formazione post diploma nei settori legati all’innovazione tecnologica e digitale, se ne parla sempre di più e sempre meglio. Il perché è dato dai numeri.

Su una richiesta delle imprese di 469mila tecnici altamente specializzati (dato Unioncamere-Anpal), oltre un terzo resta senza candidati e attualmente la formazione terziaria a ciclo breve degli ITS, sul modello tedesco e francese, rappresenta l’unica risposta formativa al “disallineamento” tra domanda e offerta di lavoro ai tempi di Industria 4.0.

Inoltre, una media nazionale dell’80% attesta che i diplomati ITS trovano impiego ad un anno dalla conclusione dei percorsi professionalizzanti, come indicato nel Monitoraggio 2019 Miur-Indire, relativo alle 104 Fondazioni sparse in tutta Italia e operanti in diverse sei aree strategiche per lo sviluppo nazionale.

Nell’area ICT, acronimo inglese per Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - unica in Puglia e nell’Italia meridionale peninsulare - opera la Fondazione ITS Apulia Digital Maker, che sta per avviare cinque percorsi finanziati dalla Regione Puglia e dal Miur per il biennio 2019-21.

Per diventare Developer 4.0, 3D Artist e Digital Video Designer, tra i più ricercati professionisti dell’innovazione digitale, c’è tempo fino al 19 ottobre 2019 data ultima per inoltrare domanda d’iscrizione on line su www.apuliadigitalmaker.it, dove sono presenti il bando e tutte le informazioni.

In provincia di Bari, nella sede di Molfetta si svolgerà il corso di Developer 4.0, progettato il collaborazione con Exprivia | Italtel - multinazionale del settore dello sviluppo software e servizi IT- che prevede 1800 ore nel biennio. Questo professionista della programmazione informatica – esperto in Java EE e PL/SQL, Big Data e Cloud – è una figura ampiamente richiesta da un comparto produttivo molto trasversale. Il corso sarà attivato contemporaneamente anche nelle sedi di Foggia e Lecce.

Dalla collaborazione con la Fondazione Apulia Film Commission, invece, è nata la progettazione dei due inediti percorsi per la formazione delle nuove professionalità richieste dal mondo dell’Industria audiovisiva e dell’intrattenimento.

A Foggia, si svolgeranno le 2.000 ore del biennio formativo in 3D Artist che permetterà di acquisire competenze integrate nella creazione e sviluppo di progetti di grafica tridimensionale per realtà aumentata, virtual reality, videogame, animazione ed effetti speciali per il cinema e dispone di conoscenze professionali per l'utilizzo dei principali software e dei processi esecutivi per lavorare nel settore CGI.

La nuova sede di Lecce, invece, ospiterà i corsisti di Digital Video Designer un tecnico altamente specializzato nella produzione e post-produzione video in ambito digitale, con competenze integrate in visual FX, motion graphic, compositing ed editing . Si tratta di un professionista in grado di seguire tutte le fasi di una produzione cinematografica, televisiva o multimediale.

Aumentano, quindi, le opportunità per i giovani pugliesi di seguire questi percorsi di istruzione terziaria a ciclo breve che, da questo biennio, sono stati inseriti nel sistema dell’Adisu Puglia e, quindi, permetteranno agli studenti selezionati dopo le prove d’ingresso ( 25 per corso) di poter accedere ai bandi per usufruire dei benefici e servizi per il diritto allo studio universitario offerti dalla Regione Puglia.