Corso informativo fiscale amministrativo per associazionismo.

Il CONI ha scelto di collaborare con l'Agenzia delle Entrate. E' importante che tutte le associazioni siano informate e formate su tutti i procedimenti indispensabili per non incorrere in sanzioni. L'incontro è rivolto a tutti (ACSI e non) asd;ssd;volontariato; terzo settore.