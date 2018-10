Costruttori, ingegneri, avvocati e informatici raccontano agli studenti della scuola Michelangelo di Bari opportunità e difficoltà dei loro mestieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Questa mattina circa trecento ragazzi della scuola secondaria di I°grado Michelangelo hanno partecipato all’incontro organizzato dai Giovani imprenditori di Ance Puglia nell’ambito del progetto ‘Il mondo del lavoro torna in classe’ realizzato con il patrocinio dell’assessorato al Diritto allo Studio, Lavoro, Formazione, Scuola e Università della Regione Puglia per favorire l’incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Costruttori, ingegneri, avvocati e informatici hanno illustrato ai ragazzi il loro mestiere raccontandone opportunità e difficoltà. All’incontro hanno preso parte Luigi De Santis, presidente dei Giovani imprenditori di ANCE Puglia, Carlo Contesi e Serena Triggiani, rispettivamente vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine degli Avvocati di Bari e Salvatore Latronico, presidente del Distretto produttivo dell’informatica pugliese. Il progetto ‘Il mondo del lavoro torna in classe’ – che ha visto l’istituto ‘Eleonora Duse’ di Bari fare da apripista - è destinato ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie per orientarli nell’importante scelta dell’indirizzo scolastico da intraprendere. Con il coinvolgimento delle diverse associazioni di categoria – Ance Puglia, CIA Puglia, Confindustria Puglia, Distretto produttivo dell’informatica pugliese, Confcommercio di Bari e Bat, Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Ingegneri di Bari – vengono illustrate ai ragazzi le principali figure professionali (agricoltore, albergatore, avvocato, commercialista, commerciante, falegname, idraulico, imprenditore edile, ingegnere e informatico).