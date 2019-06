Export in crescita per le imprese baresi nel 2018. Fontana nuovo presidente provinciale di Confindustria

L'industria manifatturiera delle province Bari e Bat, nel 2018, cresce, seppur in modo lieve: è quanto emerge dai dati di Confindustria Puglia, illustrati nel capoluogo regionale, nel giorno dell'elezione, a presidente provinciale dell'organizzazione degli industriali, dell'imprenditore farmaceutico di Canosa Sergio Fontana (al centro nella foto di Confindustria Bari-Bat Fb), successore di Domenico de Bartolomeo.

Bene agroalimentare, legno, arredo ed elettronica

La provincia di Bari ha chiuso il 2018 con un attivo del 7,9% mentre la Bat con un calo del 4,9%. In crescita agroalimentare, gomma, plastica, elettronica, legno e arredo ma anche mezzi di trasporto. In calo invece, moda, trattamento rifiuti e attività estrattive. Per il 2019, le prime tendenze relative al periodo giugno-marzo, confermano la crescita di elettronica e gomma mentre cresce il calo di tessile e farmaceutica. Infine, la disoccupazione è calata al 13% nel Barese e al 14,2% nella Bat.