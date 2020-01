Azionisti della Popolare di Bari in protesta in via Gentile: "Anche la Regione faccia la sua parte"

Un sit-in davanti alla sede del Consiglio regionale, in via Gentile, per chiedere alla Regione di interessarsi della situazione degli azionisti e correntisti della Banca Popolare di Bari. L'iniziativa, in programma questa mattina - di cui dà notizia l'agenzia Dire - è stata promossa da un gruppo di clienti dell'istituto di credito barese commissariato da Bankitalia e per il quale il governo ha predisposto un piano di salvataggio.

"Alcuni nostri azionisti stamattina saranno lì per ricordare alla Regione che esistono: non vogliono essere dimenticati", spiega alla agenzia Dire, Alessandro Frezza portavoce degli azionisti e dei correntisti truffati. "Il loro obiettivo - aggiunge - è mettere pressione affinché anche l'Ente regionale faccia la sua parte".