Settore dello spettacolo in crisi per l'emergenza Coronavirus, dalla Regione 17 milioni per le imprese culturali

“Abbiamo dato vita oggi a un evento straordinario, che ricorda a tutti che dietro il vostro lavoro non ci sono solo sogni, passione, divertimento e leggerezza, ma tanti sacrifici e impegno, spesso durissimi. Questo lavoro non ha solo trasmesso al pubblico grandi emozioni ma è arrivato a costruire l’immagine stessa di una regione. Ci siamo messi a lavorare a questo grande spettacolo che si chiama Puglia, che stava andando forte e che tutti volevano vedere, da ogni parte mondo. Per questo il sostegno che serve lo daremo, sono già pronti i primi 17 milioni di euro che già con la prossima giunta destineremo alle imprese culturali: la Puglia attraverso di voi si è espressa negli ultimi 15 anni cambiando il proprio destino e non abbiamo nessuna intenzione di tornare indietro”. Ad annunciare i finanziamenti in arrivo per un settore profondamente colpito dall'emergenza Coronavirus, è stato ieri il presidente della Regione, Michele Emiliano. Il governatore è intervenuto nel corso della maratona streaming della Regione Puglia organizzata in occasione del Primo Maggio e dedicata ai lavoratori dello spettacolo.

Ideata dal Teatro Pubblico Pugliese, la maratona è stata realizzata insieme ad Apulia Film Commission e condotta da Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi. Tantissimi gli artisti intervenuti, tra cui Claudio Bisio, Lino Banfi Lunetta Savino, Luca Argentero, Bianca Guaccero, Tiziana Schiavarelli e Dante Marmone, Elisa Barrucchieri.