Crisi Covid ed emergenza affitti, è allarme anche in Puglia: "Sempre più famiglie a rischio sfratto"

Sempre più famiglie in difficoltà economiche per la crisi legata all'emergenza Covid, sempre più famiglie in affanno con il pagamento dell'affitto e a rischio sfratto. A lanciare l'allarme sulla situazione pugliese sono i sindacati degli inquilini Sunia e Sicet, che chiedono alla Regione di intervenire anche a sostegno di chi ha un contratto privato.

"La Giunta Regionale Pugliese - si legge in una lettera inviata dai rappresentanti di Sunia e Sicet all'assessore Pisicchio e al presidente Emiliano - ha approvato una delibera per aiutare le famiglie, che a seguito della emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, si sono trovate in difficoltà a pagare il canone di locazione ed i servizi condominiali alle ARCA Pugliesi (ex IACP); nel giudicare positivo questo intervento rileviamo però che a favore degli inquilini con contratto privato non è stato adottato alcun intervento di aiuto economico. Non comprendiamo i motivi per cui la Regione non ha adottato alcun provvedimento a favore delle famiglie in locazione privata che pagano canoni i quali spesso superano il 50% del reddito. Altre regioni come la Campania, il Lazio, la Toscana, l’Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte, il Veneto sono intervenute con interventi mirati di aiuto alle famiglie".

"In Puglia - ricordano i sindacati - sono circa 250 mila le famiglie in locazione (Bari 40.000 – Lecce 7600 – Foggia 11.000 - Taranto 16.000)", tuttavia "Nonostante la crisi economica causata dalla pandemia - prosegue la lettera - la Giunta Regionale ha ridotto il fondo regionale per l’integrazione del canone di locazione da 15 milioni a 12 milioni. Il fondo di sostegno alle locazioni è stato insufficiente a soddisfare pienamente le oltre 40 mila domande pervenute con i bandi 2019. Ora prevediamo un numero maggiore di domande e la Regione riduce la sua quota di partecipazione".

"I sindacati sono molto preoccupati. L’impossibilità, per molte famiglie, a pagare il canone di locazione porterà i proprietari a chiedere al giudice la convalida dello sfratto per morosità. Alcuni Tribunali (Roma, Milano) hanno istituito apposita sezione per discutere degli sfratti per morosità e in quelle realtà la Regione ed i Comuni sono intervenuti a favori delle famiglie che a seguito dell’emergenza sanitaria sono cadute nella impossibilità di pagare l’affitto", concludono i rappresentanti di Sunia e Sicet Puglia.