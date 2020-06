Comparto vinicolo in crisi, l'appello dei viticoltori: "Regione integri gli aiuti per la distillazione in difficoltà"

“La Regione Puglia integri la dotazione nazionale per la distillazione di crisi: il comparto vitivinicolo è in difficoltà molto gravi, occorrono interventi immediati e diretti”. La richiesta arriva dai viticoltori pugliesi, fortemente colpiti dal comparto messo in crisi anche dalla pandemia Covid che ha tenuto i ristoranti chiusi per mesi. In particolare Raffaele Carrabba, presidente regionale di Cia Agricoltori Italiani della Puglia, chiedono un integrazione da parte degli organi regionali allo stanziamento del Governo per la distillazione in crisi, che vede riconoscere 2,75 euro per %vol/hl alcol. "Dalla Regione Puglia ci attendiamo che quel contributo sia integrato di almeno 55 centesimi così da arrivare, per le aziende vitivinicole pugliesi, a un totale complessivo di 3,30 euro per % vol/hl alcol" spiega Carraba, ricordando come il decreto del Mipaaf ha esplicitato anche formalmente la possibilità che le Regioni possano erogare contributi integrativi.

Una possibilità, quella prevista nel decreto, che il Mipaaf ha previsto proprio per potenziare la misura adottata e fare in modo che aiuti il maggior numero di aziende vitivinicole in difficoltà. "Qualora le domande d’aiuto dovessero eccedere la dotazione finanziaria assegnata - aggiunge Carraba - Agea procederà alla relativa riduzione dei quantitativi dei contratti presentati, a partire dal giorno in cui si verifica tale superamento. Ciò significa che le eventuali riduzioni seguiranno un ordine cronologico secondo il principio del primo arrivato primo servito". Da qui la necessità dell'integrazione da parte della Regione Puglia, definita "necessarie e indispensabile", perché "non possiamo permettere che qualche azienda resti tagliata fuori".