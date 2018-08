Mutui in Puglia, la provincia barese domina la classifica: "Importi medi e numero di richieste più alto"

È la provincia barese la regina dei mutui in Puglia. A certificarlo è la ricerca dell'osservatorio congiunto dei siti Facile.it e Mutui.it, che hanno raccolto i dati di oltre 3mila richieste di finanziamento a livello regionale.

Più richieste e importi più alti

Si scopre così che sono due i fattori in cui la provincia domina: le richieste di mutuo e gli importi. Nel primo caso si legge che il numero di residenti baresi che chiedono alla banca di finanziare l'acquisto della casa si attesta intorno alla media del 69 per cento, staccando la Bat, che si ferma al 62 per cento. Bari domina la classifica anche per gli importi medi richiesti: 127.029 euro, scalzando Brindisi (114.236 euro), Foggia (113.068 euro), Taranto (100.981 euro), Barletta-Andria-Trani (96.667 euro) e Lecce (97.887 euro).

La scelta del tasso

I dati raccolti nell'ultimo anno dai due siti mostrano anche una chiara preferenza per il tasso fisso. Il 77,2 degli abitanti della provincia si affida a una scelta di sicurezza, anche se si arriva a 8 su 10 nelle altre province, eccezione fatta per Lecce e Foggia.