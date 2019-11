“Dona un giocattolo, regala un sorriso”: il progetto solidale dei centri commerciali Mongolfiera sarà presentato martedì 3 dicembre alle ore 10.30

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Natale dei centri commerciali Mongolfiera è all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale. Dal 07 al 23 dicembre, sarà possibile donare giocattoli nuovi o in ottime condizioni, presso le postazione allestite nelle gallerie commerciali, dedicate alle associazioni impegnate nel progetto: la onlus A.Ge.B.E.O per il centro commerciale Mongolfiera Bari Santa Caterina, le sezioni locali della Croce Rossa per Mongolfiera Andria e Bari Japigia, l’associazione L’arcobaleno nel cuore per Mongolfiera Taranto, la onlus A.S.F.A Puglia per Mongolfiera Bari Pasteur, le associazione Scartoff, L’arte del sorriso e Crocevia dei Mondi per Mongolfiera Barletta, l’associazione Ciao Bambini per Mongolfiera Foggia. L’iniziativa sarà presentata nel corso di una conferenza stampa di martedì 03 dicembre, alle ore 10:30 nella sede barese di Svicom, società di gestione dei centri commerciali Mongolfiera, in Via Arturo Toscanini 21 (Piazza della Pace). Interverranno: Vito Magarelli – Direttore Area Puglia-Basilicata Coop Alleanza 3.0; Stefano D'Errico – Senior Project Manager di Svicom; Giovanna Perrella – Presidente Comitato Unicef Puglia; Ludovico Abbaticchio – Garante dei minori, infanzia e adolescenza della Regione Puglia e Alessio Giannone (in arte Pinuccio) Charity Ambassador dell’iniziativa. Tutti i giocattoli raccolti saranno poi donati a case-famiglia, parrocchie e complessi familiari disagiati che gravitano attorno alle associazioni e onlus coinvolte. Una vera e propria staffetta di solidarietà che coinvolge tutta la Regione, con l’obiettivo di regalare sorrisi a centinaia di bambini che vivono situazioni di disagio. I centri Mongolfiera, oltre ad essere promotori dell’iniziativa su base regionale, contribuiranno attivamente alla campagna di raccolta attraverso la donazione delle Pigotte, simbolo di Unicef Italia e icone rappresentative per eccellenza dei progetti solidali dedicati al mondo dell’Infanzia.