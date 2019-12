Da Eataly Bari un Natale di tutto rispetto

Da Eataly crediamo che il lavoro degli agricoltori e dei piccoli artigiani sia buono per il gusto e buono per la Terra. Questo è un Natale di tutto rispetto, dove puoi regalare o regalarti le eccellenze italiane buone 2 volte. Come i tortellini artigianali e solidali, la carne di bue grasso, razza piemontese Presidio Slow Food, de La Granda, ma anche confezioni e cesti regalo, i migliori vini della grande Enoteca e tanto altro ancora.

In tutti gli Eataly d'Italia e online, tantissime idee regalo per le feste in arrivo!

Nello store di Bari abbiamo allestito un’area di 150 metri quadrati in cui potrete scegliere tra tante varianti di cesti natalizi, offerte regalo, idee originali.

IL CATALOGO DI NATALE 2019

Puoi scegliere tra 19 confezioni regalo che raccolgono il meglio della tradizione della cucina italiana sotto le feste, in negozio e online. Quest’anno Eataly sostiene il programma di Alimentazione Scolastica del World Food Programme, con un dono per ogni confezione venduta. Tra le proposte? Dal classico “Panettone e Bollicine" al "È tutto Bio", fino a “Il Giro d’Italia”: trova l’idea regalo perfetta per te!

I MIGLIORI PRODOTTI PER LE TUE FESTE

Componi il menu delle feste con gli alti cibi di Eataly, nel negozio più vicino a te o online: dai tradizionali zamponi e cotechini ai migliori tagli di carne della Macelleria, dalla pasta fresca al salmone e al caviale. E tra i dolci, non possono mancare panettoni e pandori con oltre 50 proposte tra cui scegliere, realizzare con materie prime di alta qualità e una lunga lievitazione, così come vuole la tradizione!

IL NATALE IN ENOTECA

Grandi denominazioni e piccole produzioni: in Enoteca e online trovi tantissime idee regalo e i suggerimenti perfetti per i tuoi brindisi delle feste. Tra le Bollicine, oltre 400 etichette italiane e francesi, mentre non mancano i grandi formati Magnum con oltre 200 proposte e i Distillati come il Whisky, il Rum, le Grappe e il Gin. E, per chi al vino preferisce la birra, da provare senz’altro le birre natalizie e spumantizzate, anche in formato Magnum.

REGALA UN'ESPERIENZA SENSORIALE

E se quest'anno pensassi ad un regalo più didattico e culinario? La Scuola di Eataly propone un'ampia selezione di corsi di cucina, tour guidati, incontri di approfondimento sulle eccellenze italiane per neofiti e appassionati. E, se il mondo della cucina ti affascina, scopri gli Eatinerari: dalla visita in Cantina ad una serata da mille e una notte, tante idee per chi ama il cibo e le bevande di qualità!

ORGANIZZA IL TUO EVENTO DI NATALE

Se stai cercando il luogo perfetto per organizzare il tuo evento di Natale, scegli uno degli Eataly in tutta Italia. Dalla Festa di Natale con cena placée e musica dal vivo agli aperitivi con gli amici, dagli show cooking fino ad arrivare ai tour guidati con degustazioni a tema. Avrai uno staff dedicato che ti seguirà in ogni fase del tuo evento, dall'allestimento alla scelta del gadget, per una esperienza davvero originale all'insegna del gusto.

LA CENA DEGLI AUGURI DI NATALE

Il momento più atteso delle Feste si sta avvicina: i nostri Ristoranti in tutta Italia sono pronti ad ospitare i tradizionali appuntamenti a tavola con parenti, amici e colleghi. Gli chef ti consiglieranno il Menu più adatto all'occasione, naturalmente realizzato con i migliori ingredienti del territorio e della tradizione natalizia, da gustare in abbinamento ai vini dell’Enoteca, brindisi compreso!

REGALA UNA EATALY CARD

A completare l'offerta, le Eataly Card: una carta speciale in tagli da 50 € (ma non solo) che ti permetterà di effettuare la spesa in negozio, mangiare nei nostri Ristoranti tematici, acquistare i corsi e gli eventi in programma ogni mese nelle nostre sale e aule didattiche. La potrai acquistare in negozio o nello Store Online. Seleziona il taglio che preferisci e decidi se acquistarla per te o per qualche amico: regala la libertà di scegliere con l'Eataly Card!