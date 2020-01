Eataly festeggia il suo compleanno: nello store di Bari super offerte sulle eccellenze enogastronomiche

In occasione del tredicesimo compleanno di Eataly, anche a Bari nello store del gruppo che ha ridato lustro alle eccellenze enogastronomiche italiane potrete trovare tanti prodotti di qualità a 1 euro e molti altri prodotti in offerta con sconti anche superiori al 50%.

Ecco gli eventi in programma nel negozio di Lungomare Starita (Fiera del Levante):

SABATO 11 GENNAIO, ORE 11: Apertura del Grana Padano “Plac”. Il nostro esperto aprirà davanti ai vostri occhi una forma di Grana Padano e vi spiegherà la sua storia e la sua stagionatura.

SABATO 18 GENNAIO, ORE 19.30: Come preparare le bombette pugliesi. I nostri macellai vi spiegheranno e vi mostreranno come preparare delle ottime bombette pugliesi, in maniera semplice, anche a casa, usando solo gli ingredienti migliori.

DOMENICA 19 GENNAIO, ORE 11: Mozzarella show... I nostri amici del “Caseificio Derosa” produrranno in diretta i loro ottimi nodini di mozzarella, raccontandovi la storia della loro azienda.

VENERDI 24 e SABATO 25 GENNAIO: Festival dello spaghetto.

SABATO 25 GENNAIO, ore 19.30: La legatura dell’arrosto. Siete in grado di preparare un arrosto che arrivi ben saldo fino alla fine della cottura? Venite a trovarci e vi spiegheremo i segreti per farlo anche a casa.

LUNEDI 27 GENNAIO, ore 18: Festeggiamo il nostro 13° compleanno. Vi aspettiamo per tagliare la torta tutti insieme e, a tutti i nostri clienti una fetta di dolce ed un calice di bollicine!

LUNEDI 27 GENNAIO, ore 19.00: Ostriche e Oyster Martini. Un momento di didattica sulla conoscenza di questi mitili e a seguire una serata dedicata all’abbinamento Ostriche e Oyster Martini!