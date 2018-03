ESTATE INPSieme – cos’è e perchè scegliere EF Education

Qualche dettaglio utile su Estate INPSieme 2018, ovvero, bando INPS per le vacanze studio dei figli dei dipendenti della pubblica amministrazione

Cosa è previsto quest'anno?

Quest’anno l’INPS mette a disposizione 23.430 contributi per finanziare soggiorni studio di 2 settimane.

Dove è possibile andare?

INPS dà la possibilità di scegliere non solo soggiorni studio in Europa ma anche in località extra-europee come ad esempio Stati Uniti o Australia.

Come già negli ultimi due anni, è lo studente che si aggiudica la borsa di studio, dopo di che può scegliere la società con cui partire.

Perchè scegliere EF Education?

EF Education è il tour operator che offre pacchetti vacanze conformi a quanto previsto dal bando Estate INPSieme. Grazie agli oltre 50 anni di esperienza nel settore dei viaggi studio, gli scambi culturali e i programmi di trimestre, semestre o anno all’estero, EF è in grado di offrire un’assistenza a 360 gradi durante ogni fase di compilazione della domanda per ricevere la borsa di studio e in tutte le fasi di organizzazione del soggiorno. Sarà semplicissimo grazie all’aiuto di esperti consulenti.

EF non offre solo programmi conformi alle vacanze studio Estate INPSieme ma anche al nuovo Bando corsi di lingue all'estero. Questo permette allo studente di ricevere una borsa di studio a parziale finanziamento di un corso di lingue all'estero che consenta di ottenere un certificato linguistico internazionale.

Cosa fare adesso?

Ecco un po’ di date utili da ricordare:

Invio della domanda: dalle ore 12.00 del 01 Febbraio 2018 fino alle ore 12 del 2 Marzo 2018

Pubblicazione graduatorie: entro il 26 Marzo 2018

Caricamento della documentazione: entro il 2 Maggio 2018

Graduatoria dei ripescati: entro il 12 Maggio 2018

Per chi invece non può usufruire di questi benefici, EF avrà sicuramente un programma adatto alle esigenze dello studente e ai suoi obiettivi linguistici.