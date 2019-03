Il M5S sulla vertenza ex Om Carrelli, interrogazione alla Regione: "A che punto sono cig e nuovo progetto?"

Un'interrogazione all'assessore regionale Sebastiano Leo per avere chiarimenti "sullo stato attuale della procedura di cassa integrazione in deroga oltre che sull’ attuazione del Protocollo di Intesa del 24 ottobre 2018 e sulla riconversione industriale" dello stabilimento ex Om Carrelli, la cui vertenza si trascina da anni senza una prospettiva di futuro per circa 160 lavoratori.

"Sconosciuti gli sviluppi del protocollo con Selektika"

“Con il Protocollo di Intesa del 24 ottobre 2018 - dichiarano i consiglieri regionali Antonella Laricchia, Gianluca Bozzetti e Grazia Di Bari - sottoscritto dalla Regione Puglia con impresa Selectika, enti locali e sindacati, si era deciso il rilancio del sito industriale con l'avvio di una struttura per il riciclo dei rifiuti (carta, plastica e vetro) e si era prevista la riassunzione di circa 128 lavoratori, mentre per i restanti le parti si impegnavano a favorire la ricollocazione. Protocollo di cui non si conoscono ancora gli sviluppi"

"E' stata avviata la procedura per la cig?"

"Chiediamo all’assessore al Lavoro, Sebastiano Leo, se la Regione Puglia - prosgeue la nota - abbia provveduto ad avviare la procedura per la cassa integrazione in deroga, se siano state avviate attività di riqualificazione dei lavoratori ex OM attraverso specifiche misure, e quale sia, presso Puglia Sviluppo, lo stato della pratica per l’accesso di Selectika alle opportunità di finanziamento al fine di consentirgli di realizzare il suo piano industriale. Chiediamo, in ultimo - concludono - di sapere quale sia lo stato di attuazione del nuovo progetto di riconversione industriale, già definito con il Protocollo di Intesa dell’ottobre scorso”