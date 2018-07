Ex Om da giorni in sciopero della fame, lieve malore per lavoratore: ambulanza in piazza Libertà

Momenti di apprensione, nel tardo pomeriggio, per uno dei lavoratori del presidio ex Om Carrelli in piazza Libertà, da giorni impegnati in uno sciopero della fame contro il rischio licenziamenti dopo il fallimento dell'ultimo progetto industriale di Tua Autoworks per la riconversione del sito di Modugno in stabilimento per la produzione di auto elettriche: uno degli operai, Andrea Tempesta, si è sentito male anche a causa del digiuno prolungatosi già da oltre una settimana.

Sul posto è giunta un'ambulanza che ha soccorso l'uomo. Il lavoratore ha deciso restare nel presidio preferendo evitare il ricovero in ospedale. Le sue condizioni, al momento, non destano preoccupazione. Gliex operai continueranno a oltranza la loro protesta fino a quando non avranno "risposte adeguate" dalla Regione Puglia in merito alla vertenza.