Excellence pugliesi 2020, seconda edizione, a Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si rinnova per il secondo anno consecutivo la consegna dei riconoscimenti alle eccellenze pugliesi che sono veramente un’infinità: "Excellence Pugliesi 2020". Venerdì, 31 gennaio 2020, a Montecitorio, alle ore 13, verranno consegnati alcuni riconoscimenti in vari ambiti. Si tratta di un'iniziativa mediatico-culturale di marketing del territorio promossa dall' "Associazione Oll Muvi", ai più conosciuta con il brand I Love Molfetta, iscritta all'albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, pensata e voluta da Roberto Pansini Presidente della stessa, con la condivisione della CIM Confederazione Italiani nel Mondo e dell' Associazione "Puglia Top of Quality" . Dopo aver valorizzato alcune eccellenze nella prima edizione, diverse le iniziative verso gli emigrati pugliesi in America, organizzando eventi negli stati di New York, Connecticut e New Jersey, si è scelta nuovamente una sede istituzionale italiana come quella della Camera dei Deputati, a Roma. Nell'occasione, porterà i suoi saluti l'On. Nissoli Fucsia Fitzgerald, deputata eletta nella Circoscrizione Estero - Ripartizione Nord e Centro America, che si congratulerà con i partecipanti. Si tratta di un riconoscimento esclusivo assegnato a coloro che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale per la loro attività. Ad essere premiati saranno i pugliesi appartenenti ai più svariati settori, da quello imprenditoriale a quello sociale, dal turismo all'arte culinaria, che ci contraddistinguono nel mondo. La Puglia ha un notevole bacino di "valide persone" che si sono affermate in diversi settori. Tanti i talenti della nostra fantastica Regione Puglia che ogni giorno mettono in campo la loro arte e maestria, portando il nome delle nostre terre in Italia e nel mondo. Ritorna, anche quest’anno, questa iniziativa "Excellence Pugliesi 2020" che si rinnoverà di anno in anno fino a diventare un punto di riferimento per le eccellenze rivestendo un carattere internazionale.