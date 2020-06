Fase 3 ripartenza: mascherine ai lavoratori agricoli, parte la consegna dei dispositivi di protezione individuale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La FAI CISL di Bari consegnerà a partire dalla giornata di oggi e nei prossimi giorni un rilevante quantitativo di mascherine ai lavoratori agricoli. I dispositivi sono stati acquistati tramite l’Ente Bilaterale agricolo territoriale di cui fa parte la FAI di Bari. Fino ad oggi le ditte avevano provveduto con mille difficoltà a reperirle, nelle sole aziende agricole ove il lavoro aveva continuato ad esserci. Un ulteriore rilevante quantitativo, che arriverà in questi giorni, sarà distribuito successivamente. Questa è una importante iniziativa per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro messa in campo, dalla FAI CISL quale segno tangibile dell’attenzione nei confronti dei Lavoratori agricoli della provincia di Bari.

