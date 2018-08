Biglietti a 3 euro e accesso gratis per chi arriva in bici: la Fiera si prepara all'edizione 2018

Biglietto di ingresso a 3 euro, acquistabile anche online, ingresso gratuito per chi arriva in bici e per le persone disabili e i rispettivi accompagnatori. In attesa dell'inaugurazione, fissata per sabato 8 settembre, la nuova Fiera del Levante rende note le informazioni relative agli accessi alla Campionaria 2018.

Il costo del ticket di ingresso resta invariato rispetto agli ultimi anni, così come è confermato l'accesso gratuito per chi sceglie di arrivare in bici, per incentivare così la mobilità alternativa. I tagliandi potranno essere acquistati ai botteghini all’ingresso dei tre varchi principali e anche on line.

Gli espositori avranno la possibilità di acquistare ad un prezzo ridotto i ticket, che potranno essere distribuiti - come consuetudine - ai commercianti, ai visitatori e ai clienti.