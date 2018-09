Si chiude l'edizione 2018 della Fiera del Levante: "523 espositori e oltre 260mila visitatori"

Cala il sipario sull'edizione 2018 della Fiera del Levante. La prima della 'Nuova Fiera del Levante', caratterizzata, nella gestione, dalla compartecipazione di Fiera di Bologna. All'indomani della giornata di chiusura, l'ente diffonde i numeri della manifestazione: oltre 260.000 visitatori, 523 espositori presenti e 25 settori rappresentati, dall’istituzionale al merceologico.

Il presidente Ambrosi: "Bilancio positivo e forte impatto emozionale"

"Non mi appassionano analisi prettamente quantitative – ha dichiarato il presidente di Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi - anche se ogni lettura economica deve partire dai numeri. Ma sono estremamente contento che il bilancio di questa edizione della Campionaria sia assolutamente positivo e che soprattutto abbia avuto sui visitatori un impatto emozionale forte. Ci siamo detti arrivederci all’anno prossimo con un abbraccio collettivo, cantando l’inno moderno della baresità con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo e regalandoci per pochi minuti il sogno di essere come i nostri bambini facendo festa con i fuochi d’artificio. Eravamo più di 20.000". Una Campionaria che ha rivendicato fortemente l’identità barese e che ha voluto rimarcare le potenziali commerciali ed economiche del quartiere fieristico. "Gli espositori sono aumentati e il livello di gradimento della nostra offerta è stato apprezzato da tutti. In questi mesi abbiamo lavorato a testa bassa per migliorare gli spazi espositivi e questo sforzo di miglioramento l’hanno percepito tutti. E di questo ne sono fiero". "Desidero ringraziare la Regione Puglia e il Comune di Bari che sono stati fondamentali nello sviluppo di questa Campionaria. E un grazie sincero alle donne e gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale che ci hanno supportato prim’ancora che si inaugurasse la Fiera con pazienza e grande dedizione".

La curiosità: "Già una prenotazione per il 2019"

Intanto, dagli uffici della Fiera del Levante arriva anche una curiosità: alle 16.30 circa di ieri è arrivata la prima richiesta di partecipazione alla Campionaria del 2019. Una conferma ben precisa, che riguardava anche la postazione utilizzata per questa 82^ edizione. A farla è stato un imprenditore indiano che ha battuto sul tempo tutti gli altri che in queste ore prima di andar via stanno confermando la loro presenza per l’edizione n.83.